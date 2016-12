Ancora compiti? #ScusiProf, oggi è il no Homework day

15:51 - Il 6 Maggio è una data che, negli Stati Uniti, gli studenti aspettano con impazienza. Non è il giorno del Ringraziamento e nemmeno quello di Halloween. Oggi, infatti, non si festeggia nessuna delle più famose ricorrenze americane: oggi è il No Homework Day. Un'intera giornata in cui la pagina del diario potrà restare immacolata e i libri chiusi. Prof e genitori, probabilmente, non vedranno molto di buon occhio questa festività, ma di sicuro gli studenti americani ne approfitteranno per godersi almeno una giornata di relax lontano dai libri di scuola. E in Italia? #ScusiProf, oggi è il No Homework Day.

CIAO COMPITI - Libri chiusi, quaderni nello zaino, astucci e diari riposti e già pronti per domani mattina. Questo pomeriggio gli studenti americani potranno dedicarsi a tutte le loro attività extrascolastiche preferite senza preoccuparsi di non aver fatto in tempo a finire i compiti a casa. Oggi, infatti, si festeggia il No Homework Day. Niente esercizi, niente studio, niente lettura, solo relax, amici, riposo e svago. E ad un'eventuale richiesta del tipo "Where is your homework?" in tutti gli USA si potrà tranquillamente rispondere "Where it should be, at home!".

TRADIZIONI DA ESPORTARE - Quando si tratta di festeggiare gli studenti italiani, si sa, non si tirano certo indietro e molte delle più divertenti ricorrenze straniere, proprio per questa ragione, non hanno faticato ad approdare anche da noi. Prima su tutte, sicuramente, la notte di Halloween, ma non vanno certo dimenticate festività come l'irlandese San Patrizio o il tedesco OktoberFest. Figurarsi se festeggiare, poi, implica anche non esser costretti a studiare e fare i compiti per casa. Così, dopo Halloween, è probabile che il No Homework Day non faticherà a venire apprezzato e utilizzato come scusa anche nel nostro Paese.

#SCUSIPROF, E' IL NO HOMEWORK DAY – Molti studenti avranno già pensato, domani, di aggiungere alla lista delle possibili scuse da rifilare ai propri prof "#ScusiProf, era il No Homework Day". Che la loro fantasia in merito sia a dir poco galoppante, infatti, lo hanno già dimostrato accorrendo numerosissimi ad ampliare il prontuario di scuse lanciato su Twitter da Skuola.net, grazie all'hashtag #ScusiProf. Tra chi era impegnato a pianificare la conquista del Mondo, chi festeggiava risultati calcistici inaspettati e chi era troppo impegnato ad aggiornare i propri profili sui social i ragazzi non hanno proprio trovato il tempo di studiare.