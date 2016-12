2014, un nuovo anno tra i banchi

15:53 - Un anno si è appena concluso lasciando alle spalle degli studenti tantissimi ricordi, belli e brutti. La maggior parte di questi hanno come protagonista la scuola: la vita dei ragazzi infatti è scandita da ansie da pagelle, interrogazioni, esami, ma anche attesa delle vacanze, gavettoni e divertimento. Ecco cosa si dovranno aspettare da questo nuovo anno tra i banchi di scuola secondo quanto riporta il portale specializzato Skuola.net

TRA GENNAIO E FEBBRAIO - Si ricomincia! finiscono le vacanze di Natale e gli studenti tornano tra i banchi di scuola, pronti ad affrontare la consegna delle pagelle che avverrà alla fine del mese. È anche tempo di orientamento per la scelta della scuola superiore e delle prime iscrizioni online. Per i maturandi, gennaio è uno dei mesi più atteso dell'anno, quello in cui vengono rese note le materie d'esame della Maturità. Se le pagelle, poi, non sono andate benissimo, febbraio è il mese in cui iniziano i corsi di recupero. Il periodo della fine del primo quadrimestre è davvero impegnativo per gli studenti, ma una volta superato lo scoglio, si va verso un nuovo inizio.



ORIENTAMENTO E TEST, GLI APPUNTAMENTI DI PRIMAVERA - Tra un compito in classe ed un’interrogazione, marzo è il mese in cui i ragazzi che quest’anno dovranno fare i conti con l’esame di Maturità 2014 iniziano a svolgere le loro attività di orientamento universitario. Ma la vita per loro non è fatta di solo studio: questo è anche il mese dei 100 giorni. Ad aprile, poi, moltissimi studenti dovranno impegnarsi a superare i test d’ingresso per accedere alle facoltà ad accesso programmato, come ha recentemente confermato il ministro Maria Chiara Carrozza. Per non rischiare, gli studenti dovranno prepararsi fin dai primi mesi dell'anno.



MAGGIO, ECCO IL TEST INVALSI - Con la bella stagione, arrivano anche i tanto temuti Test Invalsi. I ragazzi delle scuole medie e superiori dovranno fare i conti con il quiz valutativo nazionale, sperando di fare bella figura. I maturandi durante questo mese, solitamente, scoprono i nominativi dei commissari esterni alla Maturità, mentre ultimano la tesina e la consegnano ai professori. Tempo di consegne anche per i ragazzi che dovranno cimentarsi con l'esame di Terza Media



GIUGNO E LUGLIO, VACANZE O ESAMI? - Arrivano nel mese di giugno, finalmente, le agognate vacanze estive, ma non per tutti è così. Questo, infatti, è anche tempo di esami di Maturità e di Terza Media. Sono già pubbliche le date delle prime prove scritte di esame: l' Invalsi di Terza Media si svolgerà il 19 giugno 2014, e solitamente una settimana prima si svolgono gli scritti per l'esame delle medie. La prima e la seconda prova di Maturità si svolgeranno invece il 18 e il 19 giugno. Per gli orali, spesso le interrogazioni arrivano fino ai primi giorni di luglio: ma subito dopo, i ragazzi potranno godersi il meritato riposo.