“Un euro per il futuro”: a Rapallo una lotteria per salvare la scuola

17:17 - Scuole senza fondi? Ci pensano genitori, insegnanti e studenti. Succede a Rapallo, dove il Comitato Genitori, dopo aver constatato le necessità di miglioramenti per le scuole facenti parte dell’Istituto Comprensivo Rapallo, hanno ideato una simpatica e coinvolgente iniziativa. Come riportano il Secolo XIX e il portale specializzato Skuola.net, si tratta di una vera e propria lotteria, il cui ricavato sarà destinato per apportare miglioramenti all’Istituto Comprensivo, battezzata “Un euro per il futuro”.

UN EURO PER IL FUTURO – L’Istituto Comprensivo Rapallo consta di ben quattro scuole, due dell’infanzia, una primaria e una scuola secondaria di primo grado, la Giustiniani. Per far fronte a spese e necessità non coperte dai fondi messi a disposizione dallo Stato, i genitori degli alunni hanno avuto una pensata geniale: una lotteria a premi. L’idea è piaciuta anche alle attività commerciali della città e, grazie proprio alla generosità dei commercianti, è diventata possibile: questi ultimi, infatti, hanno messo a disposizione ben 105 premi.

BIGLIETTI IN VENDITA – Già da oggi sarà possibile acquistare i biglietti, in occasione del ricevimento generale dei genitori nella sede dell’Istituto Comprensivo, in via Frantini. I tagliandi, stampati dal bar “Ultima Spiaggia” di San Michele di Pagana che si è fatto carico in toto delle spese di tipografia, avranno il costo di un euro ciascuno. L’obiettivo? Raggiungere quota 10 mila euro.

INIZIATIVE FAI DA TE - Nell’attesa che arrivino i fondi promessi dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, attivo sin dal primo giorno del suo mandato insieme al ministro dell’Istruzione Giannini per il rilancio della scuola italiana, numerose sono le iniziative volte a fronteggiare tempestivamente le esigenze dei vari istituti. Ricordiamo a tal proposito un progetto non molto diverso dalla lotteria “Un euro per il futuro”, avviato la scorsa settimana nell’Istituto Ettore Conti di Milano. Il preside della scuola ha deciso, su consiglio di un ex studente, di raccogliere fondi per migliorare l’istituto affidandosi ad una sorta di beneficenza in rete attraverso la piattaforma italiana di crowfunding TakeOf.