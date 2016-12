bellimanonbulli: Noemi e Totti contro il cyber-bullismo

17:01 - Presentata ieri durante un convegno alla Camera la proposta di legge contro il bullismo e il cyberbullismo della deputata Pd Micaela Campana. L’iniziativa, come riporta il sito specializzato Skuola.net , arriva dopo una lunga scia di episodi di violenza a scuola e in rete, e propone di regolare l'uso di internet e di social network. A questo scopo, indica in maniera specifica i comportamenti di bullismo e cyberbullismo, considerati reati penali. Oltre ai rappresentanti del mondo della scuola, delle istituzioni e della rete intervenuti al convegno, è stata presente anche la cantante Noemi, testimonial del progetto. Hanno dato il loro contributo, tramite un video messaggio, anche Francesco Totti e l'On. Boldrini. Il Presidente della Camera ha parlato dell'opportunità di una regolamentazione dei social, ricordando le recenti vittime del cyber-bullismo, tra cui Carolina, 14enne che si è tolta la vita per i continui insulti su internet.

IL CYBER-BULLISMO PUO' COLPIRE TUTTI - Durante il convegno hanno preso parola anche il capogruppo PD della commissione giustizia, Walter Verini, e il vice-ministro dell'interno, Filippo Bubbico. La cantante Noemi ha spiegato come mai abbia così preso a cuore questa causa: "Il cyber-bullismo può colpire tutti - ha sostenuto Noemi – “Ho notato su Facebook una pagina molto offensiva che colpiva una mia collega. E mi sono chiesta come avrebbe potuto reagire un ragazzo di 14 anni." Tuttavia, ha continuato, i ragazzi non sono soli: "E' importante che capiscano che esiste chi li può aiutare e che possiamo cambiare ciò che non ci piace anche grazie alle istituzioni".

PER CAROLINA - "Non essere bullo è fico" sostiene Francesco Totti dai campi di Trigoria, ripreso in un video messaggio. Anche l'On. Boldrini ha voluto inviare il suo contributo alla causa e nel suo messaggio ha tenuto a ricordare le vittime del bullismo e del cyberbullismo, tra cui Carolina, ragazza 14enne che si è tolta la vita nel gennaio 2013 in seguito ai continui insulti su internet. Il Presidente della Camera ha sottolineato l'importanza della rete come strumento di conoscenza e comunicazione, ma "proprio per questo – ha sostenuto - non vogliamo che si possa trasformare impunemente in un luogo in cui la dignità di ogni singola persona può essere calpestata."

IL CYBERBULLISMO? UN REATO - La proposta di legge contro bullismo e cyberbullismo considera i due fenomeni veri e propri reati penali. Il testo indica come atti di bullismo, tra gli altri, i frequenti insulti, le voci diffamatorie, le minacce e le aggressioni, le lesioni volontarie e il danneggiamento di cose altrui. Per essere accusati di bullismo informatico, invece, bastano messaggi violenti e volgari su un forum, reiterate offese gratuite sui social, il furto di identità per spedire messaggi o pubblicare status reprensibili, la pubblicazione di materiale privato o imbarazzante altrui e quant'altro. Se questa proposta diventasse legge, i bulli maggiorenni rischieranno dai 6 mesi ai 4 anni di reclusione, mentre i minori potranno avere delle riduzioni di pena o essere condannati a lavori socialmente utili. I presidi delle scuole non potranno ignorare atti di violenza nelle scuole, e dovranno rivolgersi alle Asl per organizzare incontri psicologici. E nei casi più gravi, saranno costretti a sporgere denuncia.