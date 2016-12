100giorni alla Maturità: passali in modo originale e festeggiando

18:46 - Il prossimo 11 marzo mancheranno 100 giorni alla Maturità 2014. Tanti diplomandi già da tempo sono scesi nelle maggiori piazze italiane con la tipica scatola salvadanaio per raccogliere fondi da destinare a questa giornata al grido “Un contributo per i 100 giorni”. Molti hanno già ben chiaro cosa fare per festeggiare questo inizio al countdown alla Maturità, mentre altri un po’ meno. Per questo Skuola.net ha deciso di correre in loro soccorso dandovi qualche idea originale.

PER I TRADIZIONALISTI - Solitamente i modi per festeggiare i 100 giorni sono sempre i soliti: si va al mare per scrivere il voto ambito sulla sabbia lasciando che il mare poi lo cancelli, si opta per la tipica gita fuori porta e i più religiosi decidono di andare in pellegrinaggio. Uno dei più celebri per l’occasione è quello al Santuario san Gabriele di Teramo dove ogni anno avviene la storica benedizione delle penne da utilizzare all’esame. Ma per chi invece volesse optare per qualcosa di più originale?

PER I “RUFFIANI” - Sappiamo bene che di solito i 100 giorni sono un’esclusiva della classe a cui i prof non possono aspirare di partecipare. Eppure, esiste un’alternativa che vi permetterà non solo di divertirvi con loro, ma anche di ingraziarveli al momento della Maturità. Infatti, potreste organizzare una bella braciolata al parco con tanto di insegnanti da far partecipare a dei concorsi. Per una volta i giudici sarete voi e loro i sottoposti a giudizio. Pensate a delle categorie, come per esempio “Miss e Mister Simpatia”, “Miss e Mister bellezza”, “Miss e Mister severità” e chi più ne ha, più ne metta. E poi inventateti delle prove simpatiche (ma senza esagerare, mi raccomando: ricordate che ve li ritroverete pur sempre all’esame) a cui farli partecipare. Vedrete che dopo questa giornata insieme anche i rapporti più astiosi si distenderanno.

PER I TECNOLOGICI/NOSTALIGICI - Se se siete una vera classe 2.0, potete pensare di passare insieme i 100 giorni che vi separano dalla Maturità in maniera tecnologica. Decidete una destinazione (una casa al mare o in montagna, un albergo fuori città, ecc) e poi portate un filmato che avrete realizzato precedentemente pieno zeppo di foto e video che riassumono i vostri 5 anni insieme. Aspettate la sera e poi proiettatelo: riderete tantissimo commentando vecchie scene e soprattutto assaporerete il gusto della vostra amicizia.

PER GLI AMANTI DEL VINTAGE - C’è poi un altro modo ancora di festeggiare i vostri 100 giorni. Un modo che è più un rituale che segna una fase di passaggio, quella appunto della maturità. In realtà questo modo era utilizzato molti anni fa da studenti che ora sono tutt’altro che giovani e che poi è caduto in disuso. Si chiama: indianata. Ognuno di voi deve disporsi in circolo e proclamare il suo nuovo nome, associato a un gesto. Uno, citando nomi e gesti associati di tutti i precedenti che hanno "chiamato", chiama a sua volta un altro del cerchio, e così via. Questo finchè l'elenco di nomi e associazioni gestuali diventa così lungo che qualcuno commette un errore. Allora paga pegno bevendo da un bicchiere in cui gli versano vino o altro.