Tempo di crisi: i lavori studenti - compatibili

13:49 - Quante volte abbiamo visto giovani lamentarsi con i loro genitori perchè la paghetta non basta per portare al cinema la loro ragazza? E quante volte hanno fatto altrettanto perchè non possono assare una serata con i loro amici per lo stesso motivo? Insomma, sappiamo bene che la vita da studente molto spesso è incompatibile con l'indipendenza economica. Le ore passate a scuola e la giovane età non permettono a molti ragazzi di lavorare. Eppure, come segnala il portale Skuola.net, una soluzione c'è.

STUDIARE E LAVORARE SI PUO'! - L'indipendenza economica non può essere privilegio solo di qualche studente universitario che, privo dell'obbligo di frequenza, riesce a gestire la vita da studente e quella del lavoratore. In fondo, basta aver compiuto l'età giusta per avere qualche spicciolo in più nelle tasche. infatti, esistono tanti lavoretti che possono aiutare a mettere da parte qualche soldo senza accantonare lo studio. Si tratta, esempio, di tutti quei lavori che rubano pochissime ore settimanali e che si concentrano soprattutto nei week - end. Tra le occupazioni predilette le hostess e promoter, animatori di feste per bambini, maschere teatrale, rappresentanti , ma non solo. Si può scegliere anche di dedicare un paio di ore alla settimana ad attività come quella di baby sitter, dog sitter o ripetizioni ai ragazzi più piccoli. Se i ragazzi sono già all'università, un’ottima soluzione è quella di trovare un impiego proprio tra i corridoi della facoltà: in molti casi, infatti, si può fare domanda per svolgere un certo numero di ore retribuite all’interno delle biblioteche o in segreteria.



I LAVORI STAGIONALI - Una soluzione per racimolare qualche soldo è costituita anche dai lavoretti stagionali, concentrati per lo più in estate e presso le strutture balneari e turistiche: si rinuncia alle vacanze, ma si vive una prima esperienza nell’ambito del lavoro. Anche in prossimità delle feste, soprattutto all’interno dei negozi e delle grandi catene sorge la richiesta di personale da impiegare solo in quelle determinate settimane: reclutati giovani impacchettatori che come piccoli elfi si occupano di confezionare regalini acquistati.