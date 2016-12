Tgcom24 >

Studenti e scrittura: allarme grammatica, la grande sconosciuta Gli studenti e la scrittura: ancora dubbi su grammatica e ortografia, ma non manca il blocco dello scrittore anche per quanto riguarda il lato creativo. Skuola.net ha segnalato gli argomenti più ricercati online durante l'anno scolastico.

14:08 - Tempo di scuola e di temi di italiano, ma non solo. Anche saggi brevi, relazioni e verifiche scritte sono il pane quotidiano dello studente e mettono alla prova la padronanza della lingua italiana dei ragazzi a scuola. Ma da una ricerca del portale Skuola.net risulta chiaro che spesso i ragazzi abbiano bisogno di una mano: a volte è proprio la grammatica italiana a compromettere il loro rendimento scolastico. Infatti, le pagine sulla corretta grafia di alcune parole o espressioni difficili sono tra le più ricercate nel web tra i diversi siti specializzati. In pole position tra i dubbi linguistici è la scrittura corretta di qualcun altro, po’, qual è. ORTOGRAFIA INCRIMINATA – Po’, qual è, qualcun altro: ecco le parole su cui si concentrano i dubbi degli studenti nello scrivere correttamente la lingua italiana. La difficoltà, in questi tre casi, è da ricollegare al corretto uso dell’apostrofo e dell’accento e presuppone una certa conoscenza delle regole sui fenomeni del troncamento e dell’elisione in italiano, normalmente insegnate nelle scuole medie. Tuttavia, la corretta grafia dovrebbe essere già insegnata alle elementari secondo i programmi ministeriali, nel momento in cui vengono illustrati i pronomi, gli aggettivi e gli avverbi.

LE DIFFICOLTA’ GRAMMATICALI – I problemi dei ragazzi con la lingua non riguardano solo l’ortografia, ma anche l’analisi grammaticale: nomi, verbi, preposizioni e le più piccole parti del discorso sono, per i ragazzi, difficili da conoscere alla perfezione. Sarà forse per la complessità delle regole grammaticali della lingua italiana, ma sono proprio i criteri base per l’analisi grammaticale ad apparire più volte tra le pagine scolastiche più cercate su internet . Secondo la ricerca di Skuola.net, sono soprattutto i verbi a mettere in difficoltà gli studenti italiani. Tra le ricerche più frequenti sul web c’è la differenza tra verbi transitivi e intransitivi e la definizione di verbi fraseologici.

ALLARME TEMA – I dati raccolti rivelano una certa insicurezza dei ragazzi di fronte al foglio bianco, che sia telematico o cartaceo, e riguarda anche il lato creativo. Infatti, tra le ricerche sulla corretta grafia e le regole grammaticali, prendono sempre più posto le ricerche di chi sul web va a caccia di temi e saggi brevi già svolti. Tra le pagine più cliccate del sito ci sono quelle dedicate ai temi, alle tesine e ai saggi, che possano aiutare gli studenti nella redazione di un testo scritto, soprattutto quando si avvicina l’esame di Maturità. L’argomento più ricercato? Il saggio breve “I giovani e la crisi”.