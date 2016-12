Snapchat, l’app per il sexting: si usa anche in Italia

12:04 -

Skuola.net prosegue il suo percorso di approfondimento sul rapporto tra sessualità e giovani indagando sull’utilizzo dell’applicazione tra gli studenti italiani. Il caso delle baby squillo non è l’unico esempio di una percezione superficiale della propria sessualità da parte dei giovani. Questa volta il fenomeno viene dall’America e si chiama Snapchat, l’app che i teenager di oltreoceano utilizzano principalmente per il sexting, ovvero lo scambio di immagini sessualmente esplicite di sé stessi o di altri coetanei. Mentre negli States il caso è scoppiato grazie alle inchieste della magistratura, in Italia Snapchat è un nome che a molti è sconosciuto. Il portale specializzatoprosegue il suo percorso di approfondimento sul rapporto tra sessualità e giovani indagando sull’utilizzo dell’applicazione tra gli studenti italiani.

SNAPCHAT PER FARE SEXTING - Dai risultati di un’indagine online svolta su un campione di oltre 3mila studenti di scuole medie, superiori ed università, risulta che.il 30% conosce l’App, anche se ad utilizzarla effettivamente è solo il 7% dei votanti. Fra questi tuttavia è rilevante la percentuale di coloro che la usano con lo scopo di ricevere e/o inviare, immagini osé: ben 3 su 10.

L'IDENTIKIT: RAGAZZA DELLE SCUOLE SUPERIORI - Ma chi sono gli utilizzatori di Snapchat? Stando ai dati raccolti da Skuola.net, più della metà, il 54%, frequenta le scuole superiori e quindi ha un’età compresa tra i 14 ed i 19 anni. Ma ancor più sorprendente è la preponderanza femminile tra gli utilizzatori ai fini del sexting. Quindi a conti fatti Snapchat viene usata per il sexting da poco più del 2% del campione intervistato. Numeri piccoli solo all’apparenza, se si pensa che un’indagine recente di Telefono Azzurro svolta da Eurispes ha svelato che il 12,3% dei minorenni è avvezzo alla pratica.

FOTO CHE FINISCONO SU INSTAGRAM - Ma perché si ricorre proprio a quest’App per fare sexting? La sua peculiarità è che le immagini si autodistruggono dopo un numero di secondi (fino a un massimo di 10) che il ricevente le visualizza. Questo incita quindi ad abbassare i freni inibitori, ma tuttavia esistono diversi stratagemmi per conservare le foto ricevute: dal semplice istantanea della schermata ad applicazioni dedicate che riescono a svelare le immagini nascoste nei meandri della memoria dello Smartphone (es. SnapCapture for Snapchat). Le prove di questa mancata cancellazione delle immagini si trovano su un altro popolare social network, anch’esso diffuso tra i giovani. Su Instagram, infatti, basta cercare sotto l’hashtag #Snapchat per trovare esempi molto concreti di che cosa sia il sexting.