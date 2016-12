Si ricorda Kennedy, quasi la metà degli studenti lo preferisce ad Obama

13:26 - Un modello da imitare, un uomo che ha rivoluzionato il mondo. A 50 anni dalla morte di John Fitzgerald Kennedy questo è quello che pensa di lui la maggioranza degli studenti. Vicino a lui, nemmeno Barack Obama, l’uomo della speranza, regge il confronto. I ragazzi conoscono bene l’ex presidente americano ed hanno le idee ben chiare sul suo conto, anche se non è per tutti positiva. È quanto emerge da un’indagine del portale Skuola.net condotta su un campione di 1150 studenti.



JFK, NON TUTTI LO CONOSCONO - Nonostante a scuola se ne parli poco e raramente i programmi scolastici riescano a toccare bene gli anni della Guerra Fredda, il 65% degli studenti afferma di conoscere molto bene John Fitzgerald Kennedy. E anche chi non ha approfondito la conoscenza dell’ex presidente americano sa di chi stiamo parlando: circa il 19% dei ragazzi. Sembrano essere davvero pochi coloro che non hanno idea di chi sia JFK, solo il 15% degli intervistati.



VORREI ESSERE COME LUI - Un uomo che ha cambiato le cose. Questo pensa di John Fitzgerald Kennedy circa il 67% degli studenti che vedono in lui un modello da imitare. Anche se non tutti la pensano così: il 10% dei ragazzi vede l’ex presidente solo come un uomo come tanti altri, mentre per un altro 16% lui non rappresenta assolutamente niente. Ma c’è anche chi vede in JFK solo un mito cinematografico al pari di Marilyn Monroe, anche se si tratta solo del 7% degli studenti.



MEGLIO DI OBAMA - Insomma, John Fitzgerald Kennedy ha colpito il cuore degli studenti. Ma se lo mettessimo vicino a Barack Obama, un altro presidente molto caro ai più giovani, reggerebbe il confronto? La risposta è affermativa per circa il 45% dei ragazzi. Per loro JFK vince a mani basse sull’attuale presidente degli Stati Uniti per i suoi grandi ideali democratici. Non la vede allo stesso modo il 29% degli studenti convinto che ad incarnare la speranza è solo Barack Obama, mentre 1 studente su 4 non vede in nessuno dei due una guida in grado di cambiare le cose.