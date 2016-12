Regali fai da te: il Natale giovane è originale

14:49 - Dicembre è un mese ricco di impegni, specialmente per gli studenti, costretti a destreggiarsi tra verifiche scolastiche ed esami universitari alle porte. Così spesso capita di rendersi conto, a pochi giorni da Natale, di non aver ancora comprato nessun regalo. Ecco, allora, che partono le corse frenetiche per centri commerciali strapieni con l’ansia di non trovare più quello a cui avevamo pensato o, nel peggiore dei casi, senza nemmeno lo straccio di un’idea. Il portale di Skuola.net ha trovato il modo migliore per rendere tutti contenti, sia chi il regalo lo fa, sia chi lo riceve: il fai da te.

CUCINA AROMATIZZATA – Cosa regalare alla nonna che ama cucinare? E a quell’amica che vive da sola da poco? Come far capire alla zia che i suoi piatti sono sempre un po’ insipidi? L’idea perfetta esiste. Gli ingredienti? Dei vasetti di vetro, vanno bene quelli delle conserve di marmellata o, più piccolini, degli omogeneizzati; sale grosso; un mixer e l’aroma che preferite: scorze di limone o d’arancia, erbe aromatiche come salvia o timo, pepe nero, rosa o quant’altro. A questo punto frullate il sale insieme all’ingrediente che si preferisce e lasciar seccare il prodotto ottenuto in forno ventilato a 50° per una decina di minuti. A questo punto non resta che adornare il vasetto con le decorazioni che si preferiscono: nastri rossi, agrifoglio e bastoncini di zucchero daranno sicuramente quel tocco natalizio in più alla vostra creazione.



PERLE E LUSTRINI – Un classico intramontabile dei regali fai da te è senza dubbio l’idea dei bijoux. Per realizzarli, infatti, servono veramente poche cose, facilmente reperibili in merceria o addirittura al mercato. Prendiamo, ad esempio, gli orecchini: basta avere a disposizione dei gancetti, del nastro del colore che preferite, il filo trasparente e perle e perline in quantità. Fate scorrere le perline nel filo ricordandovi di fissare le estremità con un nodo, applicate il gancio, copritelo facendo un fiocco con il nastro colorato e il gioco è fatto: in pochi minuti avrete realizzato il regalo ideale per tutte le vostre amiche.



IL REGALO INTELLETTUALE – Chi non ha neanche un amico appassionato di letteratura alzi la mano. In ogni gruppo c’è sempre qualche “topo da biblioteca” che non potrà non apprezzare un segnalibro personalizzato creato a mano. Basta ritagliare una forma rettangolare da un cartoncino e incollarci sopra carta da pacchi e stoffa: la fantasia è dalla vostra e siete liberi di aggiungere il vostro tocco personale. Infilare delle perline in un filo di lana e, dopo aver forato un’estremità del segnalibro, fate scorrere il filo fermandolo con un nodo. Se ne avete la possibilità, decorate i bordi del cartoncino con la macchina da cucire in modo da renderlo ancora più originale.