Orientamento, la soluzione alla crisi

15:40 - Mai come oggi è stato così tanto importante orientarsi nel mondo dell’università e del lavoro. Farlo nel modo corretto e al momento giusto influenzerà in maniera positiva il futuro di migliaia di ragazzi. Ma come fare? Aspettare che ci pensi la scuola? Leggere ed informarsi? Assolutamente, ma si può fare ancora di più. Per questo anche quest’anno la Fiera di Verona sarà teatro del JOB&Orienta, il salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro in programma dal 21 al 23 Novembre 2013. E non mancherà Skuola.net a tenere compagnia agli studenti con ben due appuntamenti live dall’evento.



TROVA LAVORO, PARTI DALLA SCUOLA - Il tema della tre giorni giunta alla sua ventitreesima edizione è “Trovare lavoro a scuola”. Già, perché la strada che si sceglie di intraprendere per il futuro deve essere assolutamente ben pensata già fra i banchi di scuola. Ma come si fa a capire qual è il mestiere su cui puntare, quello che non solo appassiona, ma che si è sicuri anche di trovare al termine degli studi? In questo aiuta il JOB&Orienta: alla fiera di Verona ad attendere gli studenti ci saranno spiegazioni dettagliate dei progetti relativi all’alternanza scuola – lavoro e convention degli ITS, gli Istituti Tecnici Superiori.



COME SI FA A SCEGLIERE IL LAVORO GIUSTO? - Non si ha intenzione di proseguire i propri studi e si vuole solo entrare nel mondo del lavoro? Al JOB&Orienta, nella sezione TopJOB, attendono diversi momenti di approfondimento dedicati alle figure professionali più richieste dal mondo del lavoro. Unioncamere presenterà la sua ricerca per far capire quali sono i mestieri in cui si cercano maggiormente i giovani con tanto di video testimonianze. E poi non mancheranno spettacoli, momenti di animazione e laboratori in cui liberare la creatività.



ANCHE SKUOLA.NET AL JOB&ORIENTA – Ad attendere gli studenti ci sarà anche il team Skuola.net che oltre ad illustrare tutte le sue attività, darà anche dei consigli preziosi per orientarsi nel mondo degli studi e del lavoro. E lo farà anche per coloro che non potranno venire a Verona trasmettendo ben due dirette dal JOB&Orienta, una venerdì 22 Novembre alle 16:30 ed un’altra sabato 23 alle 10:30.