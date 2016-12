Dante e verbi: gli argomenti più cercati dagli studenti nel 2013

10:55 - Il portale Skuola.net pubblica il suo Zeitgeist degli studenti, gli argomenti più amati e ricercati dal primo gennaio alle vacanze di natale dagli studenti che per documentarsi, studiare e informarsi sulle notizie dal mondo della scuola usano il web. Le categorie nelle quali gareggiano i candidati agli Oscar Skuola 2013 sono molte e diverse tra loro. Tuttavia Dante continua a spopolare, ma tra i super-cliccati troviamo anche delle belle sorprese.

ITALIANO, INFERNO BATTE TUTTI - Dante non si batte: è il primo canto dell’Inferno l’argomento più cercato della letteratura italiana sul web nel 2013. Ma uscendo piano piano dalla selva selvaggia ci imbattiamo nella passeggiatina pomeridiana tra i boschi piovosi di Gabriele D’Annunzio, che si guadagna un’ottima seconda posizione tra gli argomenti di italiano più cercati con la sua Pioggia nel Pineto. E fa mangiare la polvere incredibilmente al Manzoni, che si classifica solo terzo con il suo secondo capitolo dei Promessi Sposi.



MATEMATICA, INCUBO PROPORZIONI – Avreste mai immaginato che le proporzioni fossero l’argomento di matematica più amato/odiato del web dell'anno che sta finendo? E invece in prima posizione troviamo proprio la pagina di Skuola.net che parla del calcolo del termine ignoto delle proporzioni. Anche i poligoni e le loro regole geometriche continuano a popolare gli incubi degli studenti, e si conquistano la seconda posizione per le pagine di appunti più popolari in matematica. Medaglia di bronzo di nuovo all’algebra, che torna sul podio con i sistemi lineari in terza posizione.



FILOSOFIA, IDEE E LUMI - La filosofia ci prova con i suoi tre finalisti a strappare l'Oscar Skuola 2013. Per la sua categoria spicca, dall’antica Grecia, Platone con la sua filosofia delle idee. Un grande balzo temporale porta alla seconda posizione, che dal IV secolo a.C. ci catapulta in piena rivoluzione scientifica con Galileo Galilei. Non ci si sposta di molto, invece, per arrivare al gradino più basso del podio: terza pagina “filosofica” più cercata dagli studenti in crisi è l’Illuminismo.



GRAMMATICA, ALLARME VERBI – Tra gli argomenti di grammatica italiana più ricercati dell'anno, i verbi fanno la parte del leone. L’argomento più cliccato in questa sezione sono infatti i verbi transitivi e intransitivi, seguiti da i verbi servili e dal predicato verbale e nominale. Serve forse una ripassatina generale sull’argomento ai nostri studenti?



STORIA, NON SOLO CONTEMPORANEA - La Grande Guerra al primo posto nel 2013: la più cliccata di Storia è la Prima Guerra Mondiale, seguita a ruota dall’ascesa del Nazismo. I due argomenti di storia contemporanea, però si sono trovati a rivaleggiare con un illustre personaggio della storia moderna: Luigi XIV, il Re Sole di Francia, si assesta infatti in terza posizione bruciando l’altrettanto famoso Napoleone Bonaparte.



LATINO, CARPE DIEM – Orazio ha colto l’attimo, e si è piazzato infatti in prima posizione tra le versioni più cercate nella sezione del sito a loro dedicata, con il suo brano in cui consiglia il “Carpe Diem”. Virgilio detiene invece il primato tra gli autori più cliccati della letteratura latina, mentre sono i verbi a preoccupare i nostri latinisti nella parte grammaticale: i paradigmi verbali sono l’argomento più cercato.



NEWS, SPRINT MATURITA’ – Le news sulla maturità non hanno rivali: tutte e tre le posizioni della categoria News sono di argomento esame di stato, grande protagonista dello scorso luglio. Al primo posto tra le ricerche degli studenti si collocano i commissari esterni, seguiti dai commenti alla prima prova di maturità e da quelli alla seconda prova di maturità.



NEWS FUN, LARGO ALL’ORIGINALITA’ – Sono le notizie più originali ad aver spopolato tra le News Fun dell’anno 2013, ma anche il mondo della scuola ha interessato i ragazzi: in prima posizione troviamo la notizia della storia di una ragazzina di dodici anni dal quoziente intellettivo superiore a quello di Einstein, seguita dall’inchiesta sui contributi scolastici. In terza posizione troviamo un’interessante notizia sul funzionamento del cervello.



AND THE WINNER IS… - Ci si aspetterebbero i mostri sacri della letteratura, della storia e della scienza in prima posizione tra le pagine scolastiche più cliccate in questo lungo anno 2013. Invece, scartando le pagine speciali sulla maturità, il podio finale ci riserva una sorpresa. La pagina, infatti, più cercata dell’anno è della sezione Grammatica Italiana, e sono i verbi transitivi e intransitivi l’argomento più letto dagli studenti sul nostro sito. Troviamo Dante solo in seconda posizione, con il suo primo canto dell’Inferno. E udite udite, in terza posizione è la matematica ad averla la meglio su tutte le altre materie: le proporzioni si conquistano, infatti, il terzo posto in questa divertente classifica.