Capodanno 2014: tutti con mamma e papà

07:30 - Capodanno con mamma e papà. Questa è la scelta che ha deciso di fare quest'anno la maggior parte dei giovani. Pochi ragazzi in piazza, pochi per le piste in discoteca. Il 2014 sembra volere iniziare all'insegna della tradizione e degli affetti familiari. È quanto hanno rivelato gli studenti al portale Skuola.net quando ha chiesto loro in che modo avessero intenzione di festeggiare la fine del 2013.

NATALE CON I TUOI – Insomma, il 43,4% degli studenti passerà questo giorno con genitori e parenti. A discapito del comune pensare, che crede che i giovani preferiscano la compagnia degli amici a quella di mamma e papà, le risposte parlano chiaro: le serate in comitiva possono essere organizzate tutto l’anno, le feste natalizie, Capodanno incluso, invece, è bello che vengano dedicate al focolare domestico e all’affetto dei propri cari. Meglio aspettare la mezzanotte intorno alla consueta tavola familiare, quindi, ché tanto, lo dice anche il proverbio, è la Pasqua la festività da passare con chi vuoi.



COMITIVE CASALINGHE – Quasi il 22% dei ragazzi, a quanto pare, non è affatto d’accordo con quanto appena detto. Capodanno a casa sì, ma lungi da mamma e papà. E allora come si sono organizzati? Immaginiamo sia stato difficile trovare l’amico che avesse una casa libera a disposizione, ma alla fine i giovani ce l'hanno fatta: i genitori di Tizio o Caio hanno deciso di trascorrere le feste da qualche altro parente e lasciare campo libero per organizzare il cenone di figli e amici. La pace e la comodità di un tetto domestico, quindi, ma senza adulti in circolazione.



LET’S PARTY TONIGHT – I più grandicelli sono un po’ stanchi anche di organizzare feste casalinghe: troppo tempo da perdere per fare la spesa e cucinare. Di gran lunga meglio spendere qualche soldino in più, guadagnato con qualche lavoretto saltuario o gentilmente elargito dai propri genitori, ed approfittare dell’ultimo giorno dell’anno per scatenarsi. Più del 10% degli intervistati, infatti, attenderà l’arrivo del 2014 in discoteca con tutti gli amici più cari.