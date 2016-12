Bonus Maturità: il 18 dicembre le graduatorie ripescaggi

16:38 - Il portale Skuola.net segnala che Il ministro dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza, ha firmato il decreto (disponibile sul sito www.istruzione.it) che spiega le modalità di accesso in sovrannumero ai corsi di laurea a programmazione nazionale per gli studenti che hanno diritto al cosiddetto bonus maturità ripristinato, solo per quest’anno, dal decreto ‘L’Istruzione riparte’ in sede di conversione in legge. I ripescati dovranno attendere fino al 18 Dicembre per conoscere le nuove graduatorie, mentre le procedure di immatricolazione dovranno terminare entro il 31 Gennaio. Ecco i passi da seguire per sperare ancora nell'immatricolazione.

DA OGGI AL VIA LA PROCEDURA ONLINE - A partire da oggi, 29 novembre 2013, e fino alle ore 15.00 del 9 dicembre 2013 i candidati ai test che non hanno ancora provveduto a inserire i dati relativi alla votazione conseguita all’Esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di II grado potranno farlo sul portale www.universitaly.it. Decorso questo termine non sarà più possibile fare inserimenti, rettifiche o integrazioni sui dati dichiarati.



I CRITERI, SOLO CHI HA 20 PUNTI AL TEST PUO SPERARE NEL RIPESCAGGIO - L’inserimento del voto di maturità sarà possibile solo per coloro che hanno ottenuto almeno 20 punti al test di ammissione e che non avevano già inserito queste informazioni. Il 18 dicembre 2013 sarà pubblicata la nuova graduatoria sul sito www.accessoprogrammato.miur.it nell'area riservata ad ogni candidato. Tale graduatoria non prevede scorrimenti: saranno ammessi solo coloro che rientrano nei 10.302 posti per la graduatoria di Medicina e Odontoiatria (9.373 posti per Medicina e 929 per Odontoiatria), 830 per la graduatoria di Veterinaria e 8.787 per Architettura. In parallelo resterà in vigore anche la graduatoria pubblicata lo scorso 30 settembre che è ancora in via di scorrimento.



COME FUNZIONA L'IMMATRICOLAZIONE - I candidati in posizione utile nella graduatoria del 18 dicembre potranno iscriversi in sovrannumero in una sola sede secondo la posizione in graduatoria e l’ordine delle scelte espresse. Possono immatricolarsi in sovrannumero nell’anno accademico 2013-2014 o nell’anno 2014-2015 coloro che, in mancanza del bonus, erano rimasti esclusi dalla graduatoria del 30 settembre. Possono farlo anche coloro che risultano in posizione utile nella graduatoria di settembre ma in una sede meno favorevole tra le preferenze espresse, a condizione che alla data del 13 dicembre 2013 non risultino ancora immatricolati. Coloro che, invece, risultano già immatricolati entro il 13 dicembre 2013 e che in base alla graduatoria del 18 dicembre ottengono una sede migliore in relazione alle loro preferenze possono trasferirsi solo nell’anno accademico 2014-2015.



ISCRIZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO - Chi è in posizione utile in tutte e due le graduatorie e si immatricola sulla base di quella pubblicata il 18 dicembre decade da quella pubblicata il 30 settembre. A partire al 19 dicembre 2013 le Università fissano la data per l’avvio delle immatricolazioni degli ammessi in sovrannumero che dovranno concludersi entro il prossimo 31 gennaio 2014. Chi non risulta iscritto a quella data, se ne ha diritto, potrà iscriversi in sovrannumero solo nel 2014-2015.