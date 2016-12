Bonus Maturità: finalmente online le graduatorie dei ripescaggi

17:34 - E' arrivata l'ora della verità: sono online le nuove graduatorie comprensive di bonus maturità per l'accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e Architettura. Gli studenti che hanno conseguito al test un punteggio superiore a 20 punti possono vedere la classifica aggiornata accedendo con le proprie credenziali sul sito del Miur dedicato ai corsi di laurea ad accesso programmato. Già stamattina lo avevano segnalano gli esperti di Alpha Test, poi arrivata la conferma anche da parte del Ministero dell'Istruzione. Sono 2.811 gli studenti felici grazie al bonus maturità. Skuola.net è riuscita a anche a tracciare il profilo dell’ultimo classificato nella graduatoria dei ripescati: maturità da 100 e lode, ma insufficiente nelle materie scientifiche.

LA NUOVA GRADUATORIA - Collegandosi sul sito www.accessoprogrammato.it, da oggi chi ha registrato il proprio voto di laurea potrà scoprire se potrà iscriversi in sovrannumero entro e non oltre il 31 gennaio 2014 secondo le modalità previste dall’ateneo a cui risulta assegnato. Chi deciderà di non immatricolarsi per quest'anno, potrà iscriversi in sovrannumero nell’anno accademico 2014-15, secondo le modalità previste dagli atenei.



MA QUANTI SONO? - Secondo i dati raccolti dal Miur, sono 2.811 i candidati che, con il bonus, potranno essere ammessi in sovrannumero, di cui 2.365 a Medicina e Chirurgia, 302 a Odontoiatria, 39 a Veterinaria, 105 ad Architettura. Di questi, gran parte si potranno iscrivere già da quest'anno, perché non risultano ancora immatricolati al corso prescelto: sono 1.935, di cui 1.593 a Medicina, 288 a Odontoiatria, 31 a Veterinaria, 23 ad Architettura. Secondo gli stessi calcoli, invece,saranno 876 i candidati che dovranno, se vogliono, chiedere il trasferimento nel prossimo anno, perché risultano immatricolati sebbene non nella sede di prima scelta.



ULTIMO RIPESCATO: ECCO CHI È - Grazie ai dati forniti da Alpha Test, per Skuola.net è stato possibile tracciare il profilo dell’ultimo classificato nella graduatoria dei ripescati. Promosso alla Maturità con 100 e lode, ma bocciato alle materie scientifiche. Questo caso dimostra come il giorno del test, anche un diplomato di eccellenza, possa non risultare all’altezza: infatti le performance in matematica, fisica, chimica e biologia sono ben al di sotto della sufficienza.



UN SALTO DI 10MILA POSIZIONI - Si tratta di uno studente che attualmente non risulta immatricolato e che potrà ora iscriversi al corso di Odontoiatria dell’Università di Sassari. Per ragioni di privacy non possiamo rivelarne l’identità ma solo il codice identificativo (C5MP32308). Nella graduatoria originaria, quella pubblica e ancora presente online del 30 settembre, occupava la posizione 21.840 con un punteggio di 33.40. Non sufficiente per avere diritto all’immatricolazione, infatti gli ultimi ammessi avevano raggiunto quota 41. Tuttavia oggi grazie ad una Maturità da 100 e lode guadagna quei 10 punti aggiuntivi che gli consentono di essere l’ultimo fra i ripescati, con un punteggio di 43.40 e una posizione in graduatoria pari a 12.254. Un salto avanti notevole, quasi 10mila posizioni, che comunque non avrebbe garantito l’accesso immediato nemmeno al 30 settembre: i posti disponibili tra Medicina e Odontoiatria erano solo 10.302.



BOCCIATO NELLE MATERIE SCIENTIFICHE - L’aspirante dentista tuttavia non ha brillato il giorno del test, soprattutto nelle materie scientifiche. Infatti si va da un poco lusinghiero 0.3 in Chimica su un massimo di 12 punti, ad un deludente 1.8/12 in Matematica e Fisica fino ad un più incoraggiante 5.20/21 in Biologia. Sono tutti stati ben al di sotto della sufficienza, che mettono in evidenza tutte le contraddizioni del Bonus Maturità poi abolito.