Arriva l'ebay per appunti universitari

12:59 - Addio annunci nelle bacheche: ora gli appunti universitari possono diventare un articolo da e-commerce, aiutando gli studenti meritevoli a mantenersi gli studi. E’ quanto avviene nello Skuola.net Store, il primo servizio in Italia di compravendita online di appunti, esercitazioni, tesi e riassunti universitari. Questa sorta di eBay degli appunti universitari nasce a Torino, all’interno dell’Incubatore delle Imprese Innovative del Politecnico, dove il portale studentesco Skuola.net ha inaugurato una startup dedicata allo sviluppo tecnologico di servizi innovativi.

CHI HA PRESO BENE GLI APPUNTI CI GUADAGNA - Con pochi e semplici passaggi ogni studente può infatti diventare un publisher e aprire la propria boutique di contenuti che possono essere venduti oppure messi a disposizione gratuitamente degli altri. Ciascuno di essi è Uni-Localizzato: ogni autore non può pubblicare un appunto se non ha indicato l’esame, il docente nonché l’Università a cui esso fa riferimento. Così quelli che non sono riusciti a seguire un corso, possono trovare il materiale giusto per superare il proprio esame. Mentre chi ha speso del tempo per creare un contenuto di qualità, viene premiato economicamente per la condivisione del proprio lavoro.



L’EBAY DEGLI APPUNTI UNIVERSITARI - Finora questo tipo di commercio esisteva ma si articolava attraverso dei canali a cui non tutti avevano accesso: fotocopisterie, bacheche universitarie offline e online, passaparola. In ogni caso chi comprava aveva due svantaggi: doveva accettare il prezzo proposto dal venditore per mancanza di concorrenza e non poteva conoscere a priori la qualità del contenuto. Invece lo Skuola.net rappresenta una versione universitaria di un markeplace come eBay o l’App Store. Infatti un team di esperti controlla la qualità editoriale dei contenuti che vengono proposti per la pubblicazione dagli studenti e si riserva di approvarli. Inoltre chi acquista può rilasciare valutazionie recensioni del materiale scaricato, gratis o pagamento che sia, permettendo quindi di stabilire la qualità del contenuto. Inoltre la struttura dello Store permette agli studenti di comparare contenuti simili e di scegliere quelli più convenienti in termini di prezzo.



I NUMERI DI UN SUCCESSO: GIA’ 2.500 STUDENTI EDITORI - Skuola.net Store è attivo in fase sperimentale da giugno, ma sono già migliaia gli studenti che hanno deciso di diventare editori online mettendo in vendita i propri contenuti. Gli esami complessivamente coperti dai contenuti sono già 6.000 in tutte le università italiane.

L’obiettivo entro la fine del 2014 è di riuscire a comprendere la maggior parte degli esami universitari. Per coinvolgere gli studenti in questa impresa è stata pianificata una campagna pubblicitaria in partenza in questi giorni nonché un tour nelle principali città universitaria italiane.

“Skuola.net è un portale nato tra i banchi di scuola, traducendo in prodotto l’esigenza degli studenti delle superiori di scambiarsi appunti e ricerche scolastiche – dichiara Daniele Grassucci, responsabile dei contenuti di Skuola.net - ora grazie allo Skuola.net Store cerchiamo di offrire uno strumento tecnologico che innova un grande classico della vita degli universitari: la compravendita e lo scambio di appunti”.



Per saperne di più: http://www.skuola.net/store/



Guarda il video: http://www.youtube.com/watch?v=ZlYV15Ppxv0