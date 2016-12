Cosedaprof: anche i professori hanno un'anima

16:07 - Un professore che sia giovane e simpatico è il sogno di tutti gli studenti italiani, ma uno che abbia addirittura il talento dello youtuber e il fascino del blogger è il massimo. Lo pensano sicuramente anche gli alunni di Enrico Galiano, professore che insieme ai suoi ragazzi ha creato una webserie dal titolo #Cosedaprof e tramite i suoi video racconta la scuola di tutti i giorni. Lo riporta Skuola.net.

STUDENTI E PROF RACCONTANO LA SCUOLA - Enrico Galiano è professore di lettere in una scuola media friulana, "una scuola dall'ambiente vivo e multiculturale, a volte impegnativo ma sempre stimolante", come la definisce il professore. Con i suoi studenti ha creato una webserie che oggi è alla sua quarta puntata, e proprio grazie alla loro partecipazione è riuscito a mettere a punto le riprese. "Ho un buon rapporto con i miei alunni, cerco sempre di non essere eccessivamente distaccato e istituzionale. Credo mi vogliano bene, ma questo forse lo dovreste chiedere a loro" dice il prof ai microfoni di Skuola.net.

LA WEB SERIE - #Cosedaprof nasce da un sogno, nel vero senso della parola. "L'idea nasce da un sogno, anzi, da un incubo: sognavo di essere maltrattato da alcuni bulli, ma poi una mia alunna veniva in mio soccorso e riusciva a difendermi. Mi sono svegliato e ho pensato che fosse una buona cosa raccontare le storie che avvengono tutti i giorni a scuola". Enrico è sempre divertente nei suoi video: prende in giro gli alunni, i professori, o anche i genitori. Sono quelle situazioni tragicomiche della scuola che ognuno di noi ha vissuto, su cui è impossibile non scherzare un po': finalmente, a riderci sopra stavolta è qualcuno che siede dall'altra parte della cattedra. Ma come la prendono le sue "vittime"? "Bene, i genitori qualche volta condividono i video, i ragazzi invece sono entusiasti dell'iniziativa: non vedono l'ora di partecipare alle riprese, soprattutto se possono saltare qualche ora di lezione "classica" - confessa il prof.

LA SCUOLA, FACEBOOK E IL PROF - Enrico è un professore originale e creativo e sa che, al giorno d'oggi, il mondo del web non può essere ignorato, meno che mai dalla scuola. Così si è impegnato perché i suoi alunni avessero un'aula informatica nuova e potessero usare la tecnologia per imparare. "Ma il buon professore si vede quando, di fronte ad una lavagna e con un gessetto in mano, sa accendere qualcosa negli occhi degli studenti" sostiene. La sua pagina Facebook oggi non ospita solo i suoi video, ma anche articoli e post da vero "blogger della scuola". Purtroppo però, tra le sue amicizie virtuali non ci sono suoi studenti: "Faccio un uso smodato dei social, ma non accetto l'amicizia dei miei alunni su Facebook. Saremo amici in seguito, quando saranno cresciuti ed io non sarò più il loro professore".