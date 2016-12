Zika, scoperti anticorpi che bloccano o aiutano il virus: verso nuove diagnosi e terapie

Gli anticorpi "buoni" - "Sono tre i risultati principali del nostro lavoro - ha precisato Antonio Lanzavecchia, direttore dell'Irb -. Il primo che abbiamo identificato degli anticorpi 'buoni', capaci di neutralizzare e bloccare il virus non solo in provetta, ma anche negli animali". Gli anticorpi super potenti individuati dai ricercatori svizzeri rappresentano un possibile approccio per la terapia contro il virus Zika per la loro efficacia immunitaria o di prevenzione nel caso di donne incinta.



Gli anticorpi "cattivi" - "Il secondo risultato - ha osservato Lanzavecchia - è che abbiamo scoperto che esistono anche degli anticorpi di Zika 'cattivi', che in chi si è già ammalato possono aumentare e portare ad un'infezione letale nel caso contraggano il virus Dengue". Infine i ricercatori hanno anche identificato degli anticorpi utili per effettuare test di screening e individuare chi in passato si è ammalato di Dengue o Zika.