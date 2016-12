Zika, prosegue la ricerca sul vaccino contro il virus: gli Usa danno il via ai test sull'uomo

I test - I partecipanti saranno divisi in tre gruppi: il primo riceverà due dosi di vaccino e un placebo a distanza di 28 giorni, mentre gli altri due testeranno, oltre a quello contro Zika, anche il vaccino per l'encefalite giapponese e per la febbre gialla. Non solo: sempre nell'ambito della fase 1, nei prossimi mesi saranno effettuati altri quattro test non ancora descritti nel dettaglio.



"Abbiamo bisogno urgente di un vaccino sicuro ed efficace, visto che il virus Zika continua a diffondersi e a causare serie conseguenze per la salute pubblica, soprattutto per donne in gravidanza e neonati", ha dichiarato Anthony Fauci, direttore dell'Institute of Allergy and Infectious Diseases.