Zika, primo vaccino da azienda India Chiesto permesso per esperimenti

C'è il primo vaccino contro il virus Zika : ad annunciare di averlo sviluppato è stata una ditta farmaceutica indiana, la Biotech International Limited, che ha già presentato una richiesta per il brevetto. Intanto, dall'altra parte del mondo, la Croce rossa americana lancia un appello ai donatori di sangue: chi si è recato nei Paesi a rischio nelle ultime quattro settimane aspetti almeno 28 giorni prima di sottoporsi a un prelievo per la donazione.

La Croce rossa Usa fornisce poi un elenco delle aree geografiche interessate, tra cui include Messico, Paesi dei Caraibi, America centrale e del Sud. E precisa tuttavia che i rischi di trasmettere il virus tramite le donazioni di sangue resta "estremamente" basso.



Intanto, l'indiana Biotech International Limited, dopo aver annunciato il vaccino, ha chiesto al governo indiano di poter compiere esperimenti su animali ed esseri umani. "Su Zika - ha precisato Krishna Ella, a capo della compagnia farmaceutica con sede a Hyderabad - siamo probabilmente la prima società di vaccini al mondo ad avere presentato, circa nove mesi fa, una richiesta di brevetto".



Zida è stato da poco dichiarato un'emergenza sanitaria globale da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, che ha chiesto una risposta unitaria per combattere la malattia, messa in relazione con numerosi casi di microcefalia nei neonati. Nel solo Brasile, da ottobre a oggi sono stati registrati circa 4mila casi di questa patologia nei bambini. In India finora non è stato rilevato nessun caso di Zika.