Zika, Oms: emergenza internazionale "Impegno mondiale contro il virus"

L'Oms ha decretato l'emergenza internazionale per la diffusione del virus Zika . La decisione è stata presa dal comitato di esperti convocato dall'Organizzazione mondiale della sanità, che ha dato l'annuncio durante una conferenza stampa a Ginevra. "Serve uno sforzo internazionale contro il virus", ha affermato il direttore generale Margaret Chan. L'ultima emergenza internazionale era stata dichiarata per l'epidemia di Ebola del 2014.

"Gli esperti - ha precisato ancora Chan - sono stati d'accordo nell'affermare che la relazione causale tra l'infezione da virus Zika in gravidanza e la microcefalia è 'fortemente sospetta', anche se non è ancora scientificamente provata".



Il comitato, ha aggiunto il direttore generale, non ritiene al momento che ci siano le condizioni per chiedere restrizioni nei viaggi o nei commerci per prevenire la diffusione del virus.