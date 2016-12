Virus Zika, studio rivela: può danneggiare anche cellule cerebrali adulte

Questa particolarità, nel feto si traduce nella possibilità di microcefalia alla nascita, mentre negli adulti l'effetto può essere ritardato ma comunque potenzialmente grave: di fatto, i neuroni che muoiono non vengono sostituiti o molto più raramente.



Nello studio condotto sui topi infatti la produzione di cellule staminali cerebrali in due particolari aree del cervello è diminuita da quattro a dieci volte: non è ancora chiaro tuttavia per quale motivo queste popolazioni di staminali sono particolarmente vulnerabili al virus.



Fino ad ora le autorità sanitarie si sono concentrate sul rischio rappresentato dall'infezione per le donne in stato di gravidanza; un legame fra il virus e la sindrome di Guillain-Barré, una grave malattia neurologica, è stato accertato ma senza che le cause siano state chiarite.



In quest'ultimo caso gli effetti potrebbero essere legati alla vulnerabilità delle staminali cerebrali, ma lo studio sottolinea comunque che lo studio sui topi potrebbe non riflettere del tutto il meccanismo di infezione del virus nell'uomo.