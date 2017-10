5 settembre 2017 15:21 Virus Zika, da incubo ad arma anti-cancro Le Università della California e di Washington hanno scoperto come la capacità del virus Zika di uccidere le cellule progenitrici dei neuroni possa essere usata contro il cancro

Comincia una nuova vita per il virus Zika, che da allarmante minaccia per la salute diventa una possibile arma per combattere le staminali del gliobastoma . L'idea dei ricercatori delle Università di Washington e California è quella di sfruttare le sue capacità di uccidere le cellule progenitrici dei neuroni per tentare di eliminare le staminali impazzite che si dimostrano resistenti alla chemio.

"E' cosi' frustrante sottoporre un paziente ad un trattamento molto aggressivo, per poi vedere il tumore che ritorna a pochi mesi di distanza: per questo motivo ci siamo domandati se la natura potesse offrirci un'arma per combattere le cellule che sono le principali responsabili delle recidive", afferma Milan Chheda dell'Università di Washington.



Immediatamente il pensiero è andato al virus Zika, diventato una vera e propria minaccia durante le Olimpiadi di Rio del 2016. "Abbiamo ipotizzato che la sua predilezione per le cellule progenitrici neurali potesse essere usata contro le staminali del glioblastoma", ha concluso il ricercatore Michael Diamond.