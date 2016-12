Vaccino-farmaco per allergia agli acari, entro l'anno in Italia

E' in via di registrazione da parte dell'Aifa il primo vaccino anti acaro qualificato come farmaco. L'ok definitivo dovrebbe arrivare entro pochi mesi e il vaccino dovrebbe essere disponibile in Italia entro la fine dell'anno. Dovrebbe essere catalogato come farmaco di fascia A (dunque, gratuito) e si presenta sotto forma di compresse. Il periodo di somministrazione va dai tre ai cinque anni ma gli effetti benefici si mostrano dopo poche settimane.