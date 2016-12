Vaccini, Mattarella: "Sono essenziali, chi li critica va contrastato con decisione"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, difende il valore dei vaccini e avverte: " Occorre contrastare con decisione gravi involuzioni . E' quanto accade, ad esempio, quando vengono messe in discussione, sulla base di sconsiderate affermazioni, prive di fondamento, vaccinazioni essenziali per estirpare malattie pericolose e per evitare il ritorno di altre , debellate negli anni passati".

L'appello del Capo dello Stato riprende quello lanciato dal premier Matteo Renzi sulla vaccinazione dei più piccoli: "Negli asili e nelle scuole materne devono esserci bambini vaccinati e si deve fare chiarezza".



"Non affidarsi a guaritori" - "Lo stesso contrasto va posto quando, con scelte causate soltanto da ignoranza, si negano a figli o altri familiari cure indispensabili. O ancora quando ci si affida a guaritori o a tecniche di cui è dimostrata scientificamente l'inutilità", ha aggiunto il Capo dello Stato nel suo intervento al Quirinale in occasione della Giornata nazionale per la ricerca contro il cancro. "Sulla salute pubblica - ha insistito - occorre essere rigorosi e usare fermezza quando la scelta tocca così direttamente la vita di un bambino, o di qualunque persona".



"Bene il fondo sui farmaci innovativi contro il cancro" - "L'accessibilità alle cure è parte importante della coesione stessa di una società - ha poi sottolineato Mattarella -. Va apprezzata la scelta, annunciata dal governo, di destinare un fondo ai farmaci innovativi per la cura del cancro. È una tendenza che va incoraggiata e spero si sviluppi".



"No alle discriminazioni tra malati" - Il presidente della Repubblica ha poi affermato che "non vi può essere alcuna discriminazione tra i malati: è indispensabile che i progressi della scienza, delle terapie e delle tecniche diagnostiche vadano a vantaggio di tutti, confermando quel principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione, senza che vi siano esclusioni o discriminazioni sulla base delle condizioni economiche dei pazienti". "E' necessario che la speranza di vita dignitosa si consolidi come un bene comune, del quale l'intera comunità sia garante e partecipe", ha proseguito.



"Comunicazione importante, sulla salute serve serietà" - Sottolineando il ruolo importante svolto dall'informazione in ambito medico-scientifico, Mattarella ha ribadito: "La lotta che insieme conduciamo contro il cancro è collegata all'affermazione di un più generale diritto alla salute, e un ruolo di grande rilievo ha l'informazione". E ha concluso dicendo: "Notizie infondate o campagne di indicazioni sbagliate possono provocare comportamenti gravi e condizionare la vita di persone sofferenti".