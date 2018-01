Vaccini, la Ue: funzionano, i partiti no vax responsabili del calo

"La gente deve capire, questo è un semplice messaggio per tutti: i vaccini funzionano", mentre c'è anche un "chiaro messaggio ai no vax: voi siete i responsabili se le cifre delle persone vaccinate calano". E questa tendenza "è molto pericolosa per la nostra societa' e per la vita della gente". Lo ha detto il commissario Ue alla salute e medico cardiologo Vytenis Andriukaitis.