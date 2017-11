Vacanze, che stress: si torna più stanchi di quando si è partiti

Nonostante il 24% degli italiani pensi che le vacanze siano troppo corte e volino via fin troppo in fretta, un lavoratore su cinque parte con la mente già proiettata a ciò che lo aspetta alla fine delle ferie: il ritorno alla routine (63%), le ansie provocate dal proprio lavoro (57%) e dai colleghi (49%), la vita da pendolare sui mezzi pubblici o imbottigliati nel traffico (34%) e gli obblighi familiari (19%).



Non riuscire a staccare del tutto porta a trovarsi, al momento del rientro, con un grande senso di insoddisfazione (25%) e preoccupazione (23%). Un problema che, agli sgoccioli di agosto, interessa addirittura un italiano su tre.



La psicologia aiuta - Un rimedio psicologico per contrastare lo stress lo propone Giandomenico Bagatin, psicoterapeuta: “Uno dei meccanismi principali del cervello è che se non si chiudono tutti gli affari mentali aperti si rischia di andare in tilt energetico. Per portare a termine tutto (e vincere quella che la letteratura definisce Post Vacation Syndrome) occorre darsi le corrette priorità cercando di capire quello che davvero desideriamo e cercare di metterlo in ordine. Poi è necessario fare un programma serio di gestione del tempo in cui dobbiamo impegnarci, già prima del rientro, a trovare degli spazi per fare le cose a cui teniamo davvero attraverso un’organizzazione esclusivamente dedicata a questo e rimettersi sulla strada della gratificazione e soddisfazione”.



Consigli per l'alimentazione - Il dottor Luca Piretta, specialista di scienze dell'alimentazione, fornisce invece degli utili consigli per recuperare la perfetta forma: “La vacanza spesso determina alcuni effetti nocivi sulla salute. Spesso è sinonimo di sregolatezza di orari, cambi dei ritmi sonno-veglia si tende ad eccedere con gli alcolici, altro fattore nocivo per l’integrità cellulare, e talvolta ci si lancia in sport estremi o di resistenza senza l’adeguato allenamento o preparazione alimentare. Per il recupero di una condizione ottimale bisogna cominciare dalla prima colazione. Ma non conta solo il cibo bensì anche l’acqua. Nella prima fase del rientro sono consigliate acque ricche di minerali per recuperare i sali persi durante l’estate e che continueranno a perdersi per le elevate temperature che di norma perdurano ancora per un mese dopo il rientro”.