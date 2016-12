Usa, l'allarme della Fda: tra i giovani spopola la "roulette russa dei farmaci"

Rubano di nascosto farmaci dagli armadietti dei loro genitori e li portano a feste, i cosiddetti "Farma party", mescolandoli tutti insieme in grandi contenitori, per poi consumarne a manciate. E' l'ultima tragica moda autodistruttiva che si sta diffondendo tra gli adolescenti americani. A lanciare l'allarme è la Food and drug administration (Fda), l'agenzia che regola la commercializzazione dei medicinali negli Usa, secondo cui la cosiddetta "roulette russa dei farmaci" può provocare gravi conseguenze per la salute , portando in alcuni casi anche alla morte.

Mix con alcol - Durante i "Farma party" si possono trovare dai farmaci da banco per il raffreddore a medicinali soggetti a prescrizione, da antidolorici potenti e antidepressivi fino a quelli per l'iperattività, riuniti insieme e magari prima bagnati con l'alcol.



Pericolo per i più piccoli - Il rischio coinvolge "di riflesso" anche i bambini più piccoli, che "sono attirati dalle confezioni colorate delle pillole, che scambiano per caramelle - rileva Connie Jung, della Fda - o perché magari i farmaci vengono smaltiti in modo non corretto e li trovano così nella spazzatura".



Ogni anno oltre 60mila bambini finiscono al pronto soccorso per l'assunzione indiscriminata di medicinali, sottolinea l'agenzia americana. La soluzione "è chiudere i farmaci a chiave e metterli in posti che giovani e bambini non possono raggiungere", conclude Jung.