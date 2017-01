Usa, dal 1991 al 2014 ridotta del 25% mortalità per cancro

Il tasso di mortalità per il cancro negli Stati Uniti si è ridotto del 25% tra il 1991 e il 2014: significa 2 milioni di vittime in meno per la malattia. Lo rivela uno studio della Associazione statunitense del cancro. I ricercatori spiegano che il calo è stato causato dalla riduzione del consumo di tabacco e dai progressi nella diagnosi precoce della malattia e nei trattamenti.