Usa, boom di e-cigarette tra i teenager: autorità ne valuta il divieto

La Food and Drug Administration americana sta valutando il divieto delle sigarette elettroniche sul mercato statunitense. "Una decisione - afferma la Fda - legata al boom delle sigarette elettroniche fra i teenager ". Le vendite di e-cig sono balzate lo scorso anno, spinte in parte dalle start up online che vendono vaporizzatori e liquidi alla nicotina.

La Fda definisce la diffusione delle sigarette elettroniche e dei vaporizzatori tra i giovani come "epidemica" ed ha dato ai produttori 60 giorni per mettere a punto un piano che vieti il loro uso ai teenager. Se le aziende non si atterranno a queste indicazioni potrebbero essere costrette a ritirare i loro prodotti dal mercato. La stretta riguarda non solo i produttori ma anche oltre mille rivenditori, a cui la Fda sta inviando una lettera di avvertimento in cui minaccia sanzioni a chi vende sigarette elettroniche ai minori. Un monito rivolto anche a grandi catene come 7-Eleven e Walgreens. Intanto 131 multe sono state già comminate.