Usa, altre due ricercatrici italiane premiate dal congresso degli oncologi

Anche le ricercatrici Marta Schirripa e Caterina Fontanella sono state premiate al Congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco), in corso a Chicago, con il prestigioso premio Merit Award della Conquer Cancer Foundation. Il premio, che viene assegnato a giovani ricercatori per il particolare rilievo dei lori studi, era già stato attribuito a Carlotta Antoniotti ed Emanuela Palmerini.

Schirripa, 31 anni, ha studiato per un periodo alla University of Southern California e si sta attualmente specializzando all'Università di Pisa, ed è stata premiata per uno studio sul gene Inos, implicato nel sistema immunitario e che puo' avere un ruolo predittivo nel tumore al colon. Fontanella, 33 anni, specializzanda all'Ospedale di Udine dopo 18 mesi a Francoforte presso il German breast Group ha ricevuto il riconoscimento per uno studio prognostico sulle recidive del tumore alla mammella.