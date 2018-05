Un video mostra la terribile differenza tra i polmoni di una persona sana e quelli di un fumatore

Un’infermiera statunitense del North Carolina, Amanda Eller, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook due video girati in ospedale in cui mostra una coppia di polmoni sani e una appartenente a un fumatore malato di cancro.



La terribile differenza è subito evidente a causa del colore nero-grigio dei polmoni malati, contrapposto invece al rosastro che caratterizza quelli sani. L’apparenza non è tutto. Amanda mostra, tramite un semplice esperimento, come anche il funzionamento dei due sia diverso.



Il tentativo dell’infermiera era quello di smuovere le coscienze sul tema. E pare esserci riuscita: il video del malfunzionamento dei polmoni malati è stato visualizzato quasi 40 milioni di volte. Il filmato ha inoltre suscitato un fervente dibattito e spinto tantissimi utenti a raccontare la loro storia da fumatori o ex.