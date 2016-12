Un tampone sulle guance potrebbe aiutare a scovare il tumore ai polmoni

15:55 - Rapido, poco invasivo e consente una diagnosi precoce del cancro ai polmoni. E' un nuovo test che consiste nel passare un tampone sulla guancia. A metterlo a punto, i ricercatori dell'University College London, che lo presenteranno al congresso in corso della Società inglese di malattie toraciche.

Il segreto nella luce - Il modo in cui la luce reagisce con le cellule umane può essere un segnale di rischio. Gli esperti hanno infatti scoperto che i malati di cancro al polmone presentano delle piccole anormalità nelle cellule della bocca, dei polmoni e del naso.

Passando dunque un tampone sulle guance del paziente, gli studiosi hanno visto che le cellule cancerose del polmone dei malati riflettevano, e riflettevano la luce in modo leggermente diverso da chi non era malato.



Primo step da approfondire - Secondo i ricercatori, un test ricavato da questo metodo, non sarebbe invasivo e rileverebbe quali pazienti dovrebbero sottoporsi a tac e risonanze per confermare la diagnosi.



Sam Janes, coordinatore dello studio, commenta: "In futuro i fumatori potrebbero fare il test dal medico o in farmacia".