Un adolescente su quattro sempre online: è allarme dipendenza

E' allarme dipendenza da smartphone per gli adolescenti italiani: uno su quattro è sempre online, mentre il 21% si sveglia di notte per controllare i messaggi sul cellulare. E' la descrizione delle famiglie italiane che emerge dall'indagine "Tempo del web. Adolescenti e genitori online", realizzata da Sos Il Telefono Azzurro Onlus in occasione del Safer Internet Day 2016 . La ricerca ha preso in esame le risposte di 600 ragazzi dai 12 ai 18 anni e di altrettanti genitori dai 25 ai 64 anni.

I dati - Lo studio è stato presentato a Milano in occasione del dibattito "Modelli di business tramite la rete e tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti". Il 17% dei ragazzi intervistati dichiara di non riuscire a staccarsi da smartphone e social, quasi 1 su 2 (45%) si connette più volte al giorno e quasi 4 su 5 (78%) chattano continuamente su WhatsApp.



Troppo giovani - Uno degli aspetti più allarmanti evidenziati dalla ricerca riguarda l'età in cui i giovani italiani accedono alla Rete. Uno su due (48%) dichiara di essersi iscritto a Facebook prima dei 13 anni, età minima consentita per poterlo fare, mentre il 71% riceve in dote uno smartphone mediamente a 11 anni. Prima delle chiavi di casa, che in media vengono consegnate a 12 anni.