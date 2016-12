Twitter "libera" la parola dopo ischemie e ictus: un aiuto nella lotta all'afasia

Twitter potrebbe rivelarsi utile per tutte quelle persone che, in seguito a ictus o ischemie, hanno visto compromessa la propria facoltà del linguaggio. A rivelarlo è una ricerca australiana dell'Università di Newcastle, che dimostra come il micro blog possa aiutarli a comunicare e riprendere confidenza con le parole. I 140 caratteri del "tweet", spiegano i ricercatori, sono ideali per allenare le capacità comunicative di chi ha subito traumi cerebrali.