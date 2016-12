Tumori, ricerca italiana: individuato gene per diagnosi rapida nei bimbi

Un gruppo di ricercatori padovani ha scoperto un tipo di alterazione genetica che permette la diagnosi rapida di uno dei tumori infantili più rari e difficili da curare, il rabdomiosarcoma. Lo studio, pubblicato sull'American Journal of Surgical Pathology, è stato condotto in collaborazione con il Memorial Sloan Kettering Hospital di New York. Il rabdomiosarcoma rappresenta il più frequente sarcoma in ambito pediatrico e può colpire anche i bambini sotto l'anno di età.