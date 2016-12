Tumori, realizzato il "caschetto" contro la caduta dei capelli dovuta alla chemio

"Il freddo diminuisce la perfusione del sangue e il metabolismo - ha spiegato Paolo Veronesi, direttore della senologia chirurgica - frenando localmente l'attività distruttiva dei chemioterapici". E aggiunge: "In alcune pazienti la capigliatura è rimasta addirittura intatta".



La sperimentazione continua - Va però chiarito, precisa l'esperto, "che non tutti pazienti hanno le indicazioni al trattamento con il caschetto, perché il successo è legato alla tipologia di chemioterapia seguita, alla dose, al tempo di infusione e, come per tutte le cure, alla caratteristiche individuali della persona". La fase di sperimentazione non è tuttavia terminata e "dopo il primo gruppo pilota - prosegue Veronesi - continueremo a studiare questo strumento per perfezionarne ed estenderne al massimo l'utilizzo".