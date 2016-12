Tumori, nuovo test del sangue rivela la presenza del cancro allo stomaco in meno di due ore

Un giovane ingegnere cileno, Alejandro Tocigl, ha sviluppato un apparecchio in grado di diagnosticare il cancro allo stomaco in meno di due ore, partendo da un semplice prelievo di sangue. Il test rileva i microRna , piccole molecole che agiscono da biomarcatori capaci di individuare le cellule malate. "La ricerca prosegue - spiega Tocigl - e l'idea è di applicare la nostra tecnologia in futuro anche ad altri tipi di tumore e di malattie".

Il test - Lo strumento dispone di una placca dove si distribuisce il campione di microRna del paziente, e lo si fa reagire con dei composti chimici sviluppati dai ricercatori. In questo modo vengono identificate le molecole alterate e, attraverso un software, il test rileva la presenza o meno del cancro. Ogni esame effettuato con il suddetto apparecchio, stima Tocigl, non dovrebbe costare più di 66 euro.



"Accesso democratico agli esami medici" - La rivista Mit Technology Review ha inserito Alejandro Tocigl tra i migliori innovatori under 35 del 2015 per il suo progetto. "Nelle economie emergenti - sottolinea l'ingegnere cileno - è indispensabile ridurre la differenza che esiste tra i sistemi di salute pubblica e privata, e con questa tecnologia vogliamo fare proprio questo. E' un'iniziativa di basso costo, che vuole rendere più democratico l'accesso della popolazione agli esami medici rispetto ad altre tecnologie più care".