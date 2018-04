Tumori, l'identikit di 10mila anomalie genetiche raccolte in un Atlante

Per il genetista Giuseppe Novelli, rettore dell'università Tor Vergata di Roma: "E' una rivoluzione: adesso abbiamo la carta d'identità molecolare di tantissimi tumori, significa che finalmente vediamo in faccia il nemico e lo possiamo combattere meglio". Guardare queste mappe dei tumori per gli esperti è stato "come guardare la Terra dall'orbita per la prima volta: finalmente abbiamo il quadro completo del cancro e vediamo che la sua complessità non è infinita" ha detto Josh Stuart, dell'università della California a Santa Cruz.



L'Atlante ha permesso di identificare tre processi cruciali che portano allo sviluppo dei tumori: le mutazioni genetiche, sia ereditarie, sia acquisite durante la vita; l'influenza dell'ambiente sull'attività dei geni; i "trucchi" che i tumori utilizzano per sfuggire ai posti di blocco del sistema immunitario. Inoltre è stato visto che oltre la metà dei tumori analizzati è dovuto a mutazioni genetiche che potrebbero essere colpite da farmaci già disponibili.