26 giugno 2015 Tumori, in Italia sono 3 milioni i casi: dai pazienti sei proposte per più assistenza Il documento presentato a Roma e firmato da 12 associazioni prevede reti per collegare piccole e grandi strutture e "pagelle" di qualità

11:43 - Collegamenti tra piccole e grandi strutture, accesso più veloce ai farmaci innovativi e "pagelle" per valutare la qualità dei centri oncologici regionali. Sono alcune delle proposte riunite in un "manifesto" firmato da 12 associazioni di pazienti per ridurre l'impatto dei tumori, migliorare la qualità della vita anche dei familiari e contenere la migrazione sanitaria. I casi di cancro in Italia sono tre milioni, per una media di mille al giorno.

Emergenza tumori - Quella del cancro è una vera e propria emergenza in Italia, con mille nuove diagnosi al giorno e tre milioni di pazienti o ex pazienti che hanno bisogno di assistenza. Per contrastare le difficoltà Salute Donna onlus, insieme ad altre undici associazioni di pazienti, ha presentato a Roma un documento programmatico: "Abbiamo deciso che era arrivato il momento di intervenire sulle inaccettabili disuguaglianze che caratterizzano la qualità assistenziale tra una regione e l'altra".



Il documento - Messo a punto dalla Commissione tecnico-scientifica "La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere", sarà poi presentato alle singole Regioni. Le proposte: introdurre indicatori per misurare la qualità delle prestazioni a livello regionale, mettere in rete e collegare le strutture piccole e medie con i centri di riferimento, creare percorsi strutturati di diagnosi e cura, accelerare l'accesso ai farmaci innovativi e far valutare le prestazioni da una authority di controllo. Le associazioni chiedono anche di promuovere la prevenzione, intervenendo sui fattori di rischio ambientale che favoriscono i tumori.



Insieme al manifesto l'associazione ha presentato anche l'Intergruppo parlamentare "Insieme per un impegno contro il cancro", registrando l'adesione di oltre 50 parlamentari di tutti gli schieramenti intenzionati a impegnarsi per promuovere la lotta ai tumori.