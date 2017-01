Tumori, il lato oscuro della chemio: il pericolo della neutropenia febbrile

Cos'è la neutropenia febbrile? Si tratta di una complicazione che può essere provocata dalla chemioterapia utilizzata per combattere i tumori solidi, quali quelli di mammella, polmoni e utero, e i tumori del sangue, come le leucemie e i linfomi. Essa si manifesta con una brusca riduzione dei globuli bianchi e in particolare dei neutrofili. La riduzione può essere lieve, moderata o grave ed è direttamente proporzionale al rischio di contrarre infezioni perché si abbattono le difese immunitarie. Inoltre la neutropenia febbrile può far ritardare la somministrazione della chemioterapia e dunque rendere meno semplice il processo di guarigione.



Chi è a rischio? I pazienti che hanno più di 65 anni, le donne, le persone malnutrite o debilitate, chi ha subito chemio e radioterapia, chi soffre di diabete o cardiopatie.



Quali rischi comporta? La neutropenia lieve o moderata è asintomatica, anche se il paziente riferisce spesso spossatezza. La stanchezza tuttavia può essere un effetto collaterale delle cure o può essere dovuta alla malattia stessa. La febbre, il segnale più importante, va tenuta sotto controllo specialmente se compare a qualche giorno dal trattamento e oltre i 38,5°. In questa fase, il rischio di neutropenia febbrile è più elevato.



Come si previene? L'oncologo può prescrivere delle terapie specifiche mirate a far aumentare il numero dei globuli bianchi. Di solito il ricorso a questo tipo di cure avviene quando il rischio di neutropenia è superiore al 20% e può essere intrapreso anche se il paziente ha sviluppato neutropenia grave o febbrile nei cicli precedenti.



Come ci si deve comportare per evitare la neutropenia febbrile? È consigliabile osservare alcune semplici norme igieniche: pulire bocca, denti e gola anche più volte al giorno, lavare sempre bene mani e unghie, conservare correttamente gli alimenti per impedire contaminazioni. E' bene inoltre evitare i luoghi sovraffollati e il contatto con persone o animali che possono essere veicolo di infezioni. E' opportuno infine contattare l'oncologo di riferimento per fare un controllo dell'emocromo, che andrebbe fatto dopo qualche giorno dalla fine della chemioterapia, e comunque come da indicazioni ricevute dallo specialista.