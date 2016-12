Tumore ossa, protesi ad anca fa fare i primi passi a bimba di 17 mesi

"Zoe aveva una forma rara di tumore alle ossa, sviluppatasi nel femore. Con l'intervento dovevamo prima eliminare la parte di femore attaccata dal tumore e poi sostituirla. Ma dovevamo capire come, visto che nella letteratura scientifica non ci sono ancora oggi casi di impianto di protesi d'anca in pazienti così piccoli, non ancora in grado di camminare", ha spiegato l'ortopedico che ha seguito la bambina, il dottor Marco Manfrini, che coordina il Centro di riferimento specialistico terapie chirurgiche innovative nei sarcomi muscolo-scheletrici dell'età evolutiva della Clinica ortopedica III a indirizzo oncologico diretta dal professor Davide Maria Donati.



All'obbiettivo si è arrivati grazie ad un meticoloso lavoro che e' stato fatto dall'equipe medica e da uno dei laboratori del Rizzoli, con il supporto della Banca dell'Osso, che hanno dovuto progettare e modellare la protesi in base alla conformità della paziente, visto che in commercio non si trovano protesi così piccole.