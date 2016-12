Tumore alla prostata, prevenzione a 360 gradi: gli specialisti rispondono

Una giornata dedicata all'importanza di fare prevenzione è quella del 26 novembre a Palazzo Mezzanotte a Milano. Durante l'evento gratuito e aperto a tutti “Prostata: un incontro con gli uomini”, esperti urologi dell'IRCCS Ospedale San Raffaele interverranno per trattare tutti i temi riguardanti il tumore alla prostata. E per stimolare gli uomini ad avere cura di sé entra in gioco l'arte con il contest fotografico "Una foto, una porta… Per raccontare il tuo prossimo primo passo".