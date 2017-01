Troppi zuccheri accorciano la vita: "frenano" il gene della longevità

I test - I moscerini della frutta vivono in media 90 giorni. I ricercatori hanno confrontato due gruppi di insetti: al primo, per le tre settimane di vita iniziali, è stata somministrata una dieta ricca di zuccheri, per poi passare a un regime alimentare sano (contenente soltanto il 5% di zuccheri). Il secondo gruppo è stato invece alimentato con una dieta sana sin dall'inizio. Dai risultati è emerso che i moscerini che hanno assimilato troppi zuccheri per le prime tre settimane (equivalenti a molti anni di vita umana) invecchiano e muoiono prima, vivendo in media il 7% in meno degli esemplari del gruppo "virtuoso".



Zuccheri pericolosi - A livello molecolare gli esperti hanno scoperto che la dieta ricca di zuccheri riprogramma geni importanti per l'aspettativa di vita, riducendo in particolare l'attività di un gene chiamato FOXO e coinvolto anche nella longevità umana. Ciò significa che l'abitudine di consumare troppi zuccheri, quando persiste per molti anni di seguito, potrebbe lasciare il segno a lungo termine sulla nostra salute, accelerando i processi di invecchiamento.



Studi precedenti hanno dimostrato che una dieta troppo ricca di zuccheri triplica inoltre i rischi di morte per malattie cardiache e mette a repentaglio le capacità cognitive, danneggiando i meccanismi di memoria e apprendimento.