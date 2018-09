Trapianto di faccia, realizzata la ricostruzione temporanea sulla donna in attesa del secondo intervento

E' andata a buon fine la ricostruzione temporanea del volto della paziente sottoposta sabato al trapianto di faccia con i suoi stessi tessuti. Lo si legge nel bollettino dell'ospedale Sant'Andrea di Roma, secondo cui la donna è "in condizioni discrete". " In attesa del nuovo trapianto - scrivono i medici - la paziente è stata sottoposta a un intervento di ricostruzione temporanea con trasferimento microchirurgico di tessuti autologhi".



Il trapianto era stato eseguito sabato, ma è fallito con il rigetto dei tessuti. In attesa di un nuovo trapianto, la donna è stata sottoposta a una ricostruzione temporanea. "L'intervento - spiegano i medici - è proseguito, senza alcuna difficoltà, dalle ore 21 del 24 settembre alle ore 2 del 25 settembre. La paziente è tornata in isolamento in terapia intensiva, attualmente è vigile e le sue condizioni generali sono discrete. Al momento il lembo è perfettamente vascolarizzato; gli esami e le valutazioni effettuate depongono per un decorso regolare".