Trapianti, per la donazione del rene le donne sono più altruiste degli uomini

Una differenza considerevole, nostante i riceventi siano maggiormente di sesso maschile. Infatti, una ricerca tedesca promossa dalla International Society of Nephrology (ISN) e dalla International Federation of Kidney Foundations, ha fatto emergere che i due terzi dei trapiantati sono uomini. "Sebbene sia difficile individuare una ragione specifica, l'evidenza suggerisce che le donne sono motivate da obiettivi come l'altruismo e il desiderio di aiutare la loro famiglia a sopravvivere" riflette Adeera Levin, dell'Università canadese della British Columbia. Come se ciò non bastasse, sono sempre le donne ad essere più soggette alla sofferenza cronica per le malattie renali perché, vivendo più a lungo degli uomini, sopportano gli stadi più gravi e tempi di attesa per il trapianto più lunghi.