Trapianti, nonna dona rene per salvare il nipote: "Non ho mai esitato"

"Ho fatto tutti gli esami un anno e mezzo fa ed è emerso che eravamo compatibili", ha raccontato la donna. "Ora stiamo tutti bene - ha aggiunto - e ringrazio i medici e speriamo che tutto prosegua per il meglio".



Nipote e nonna sono originari della provincia di Catania. Prima dell'operazione, il 15enne era seguito dall'equipe pediatrica dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. L'intervento di prelievo del rene dalla nonna donatrice è stato eseguito in laparoscopia dagli orologi Paolo Gontero e Giovanni Pasquale dell'equipe del professor Bruno Frea.



L'istituto torinese si è dimostrato un centro all'avanguardia per quanto riguarda i trapianti, e per gli interventi ai reni in particolare. A ottobre è stato infatti effettuato il primo trapianto "simultaneo" di rene a un fratello e a una sorella. Un altro record è stato siglato a settembre, quando i medici hanno realizzato, per la prima volta in Italia, un trapianto di rene su paziente sveglio.