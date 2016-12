Torino, vaso sanguigno artificiale salva la vita a bimbo di quattro anni

16:38 - Impiantato, per la prima volta in Italia, un vaso sanguigno artificiale verso il cuore di un bambino di quattro anni. Un intervento che ha salvato la vita al piccolo Yassir, torinese di origine maghrebina che è nato con una grave malformazione. Il paziente è ricoverato nel reparto di Nefrologia del Regina Margherita della Città della Salute di Torino.

L'intervento - Nel piccolo Yassir, i grossi cateteri usati per la dialisi hanno progressivamente causato l'occlusione completa dei vasi venosi centrali che portano al cuore. Il bimbo viveva solo grazie a un unico catetere centrale ma anche questo cominciava a dare segni di malfunzionamento. Per questo motivo i medici temevano per la sua sopravvivenza. Negli ultimi giorni le condizioni di Yassir erano peggiorate, la creatinina era molto alta e la dialisi non era più possibile.



La dottoressa Gabriella Agnoletti, usando vasi collaterali e stent coperti, ha creato ad hoc un nuovo vaso sanguigno artificiale alternativo a quelli naturali occlusi per permettere l'accesso al cuore. In seguito, utilizzando la nuova via creata verso il cuore, è stato posizionato un nuovo catetere centrale che arriva al cuore attraverso il nuovo vaso sanguigno. Si tratta del primo caso italiano pediatrico di apertura totale di un vaso toracico per permettere la vita di un bambino.