Studio Usa: si muore di più di sabato, lunedì giorno nero per gli infarti

Il giorno della settimana in cui si muore di più è il sabato, soprattutto per effetto degli incidenti d'auto, mentre il lunedì è il "giorno degli infarti" e la domenica quello delle armi da fuoco e dei decessi per overdose. E' quanto emerge da uno studio pubblicato su Livescience condotto su dati del Cdc (Centers for disease control and prevention) americano. Gli esperti hanno analizzato la mortalità negli Usa dal 1999 al 2014, verificando le cause di circa 39 milioni di morti.