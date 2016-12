Studio italiano: 19enne riacquisisce l'uso della parola grazie allo "switch" al cervello

Con una nuova riabilitazione creata ad hoc il cervello è in grado di effettuare un vero è proprio "switch", spostando, in caso di lesioni, le centraline cognitive, della parola e del movimento dall'emisfero sinistro a quello destro. Lo dimostra il caso di un 19enne bilingue che, in seguito a un incidente con trauma cranico, aveva perso l'uso della parola. "E' il primo caso al mondo", affermano dall'Università di Udine.

Nuove strade di recupero post ictus - Lo studio, pubblicato su Brain and Language e a cui hanno partecipato l'Università di Udine, quella di Torino e il centro per il recupero cognitivo Puzzle, è una dimostrazione delle potenzialità del cervello e apre a nuove possibilità di recupero del linguaggio e del movimento in casi di ictus o altre lesioni gravi.



Programma durato 5 anni - "In seguito all'incidente stradale nel giro di 4 mesi l'emisfero sinistro del cervello del ragazzo si è completamente distrutto. Grazie a un intenso programma di riabilitazione sperimentale creato ad hoc e durato dal 2011 al 2016 e nonostante avessimo lavorato solo in lingua italiana, il giovane ha ripreso a parlare sia in italiano che in rumeno. Abbiamo inoltre osservato che utilizzava la stessa zona dell'emisfero destro per entrambe le lingue".



Recupero mai visto prima - Un recupero parallelo mai osservato e descritto prima, sottolineano gli esperti, ottenuto "bombardando il paziente - conclude Marini - da tutti i punti di vista, da quelli prettamente linguistici e quelli che riguardano più specificamente la comunicazione".